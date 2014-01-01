ZND Token (ZND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZND Token (ZND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZND Token (ZND) teave ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels. Ametlik veebisait: zndtoken.com Valge raamat: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d Ostke ZND kohe!

ZND Token (ZND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZND Token (ZND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 694.22M $ 694.22M $ 694.22M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 273.56M $ 273.56M $ 273.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2096 $ 1.2096 $ 1.2096 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 Praegune hind: $ 0.3908 $ 0.3908 $ 0.3908 Lisateave ZND Token (ZND) hinna kohta

ZND Token (ZND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZND Token (ZND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZND tokeni tokenoomikat, avastage ZND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZND Kas olete huvitatud ZND Token (ZND) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZND ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZND MEXC-ist osta!

ZND Token (ZND) hinna ajalugu ZND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZND hinna ajalugu kohe!

ZND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZND võiks suunduda? Meie ZND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZND tokeni hinna ennustust kohe!

