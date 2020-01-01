mETHProtocol (COOK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi mETHProtocol (COOK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

mETHProtocol (COOK) teave Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Ametlik veebisait: https://www.mantle.xyz/meth Valge raamat: https://docs.mantle.xyz/meth Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D Ostke COOK kohe!

mETHProtocol (COOK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage mETHProtocol (COOK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 88.19M $ 88.19M $ 88.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0472 $ 0.0472 $ 0.0472 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 $ 0.006439552372920454 Praegune hind: $ 0.017637 $ 0.017637 $ 0.017637 Lisateave mETHProtocol (COOK) hinna kohta

mETHProtocol (COOK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud mETHProtocol (COOK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COOK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COOK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COOK tokeni tokenoomikat, avastage COOK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COOK Kas olete huvitatud mETHProtocol (COOK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COOK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas COOK MEXC-ist osta!

mETHProtocol (COOK) hinna ajalugu COOK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COOK hinna ajalugu kohe!

COOK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COOK võiks suunduda? Meie COOK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COOK tokeni hinna ennustust kohe!

