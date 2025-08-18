Mis on mETHProtocol (COOK)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

mETHProtocol (COOK) tokenoomika

mETHProtocol (COOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

mETHProtocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest mETHProtocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on mETHProtocol (COOK) tänapäeval väärt? Reaalajas COOK hind USD on 0.017056 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on COOK turukapitalisatsioon? COOK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COOK ringlev varu? COOK ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COOK (ATH) hind? COOK saavutab ATH hinna summas 0.049386056349883335 USD . Mis oli kõigi aegade COOK madalaim (ATL) hind? COOK nägi ATL hinda summas 0.006439552372920454 USD . Milline on COOK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COOK kauplemismaht on $ 63.29K USD .

