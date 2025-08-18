mETHProtocol (COOK) reaalajas hind on $ 0.017056. Viimase 24 tunni jooksul COOK kaubeldud madalaim $ 0.015986 ja kõrgeim $ 0.017699 näitab aktiivset turu volatiivsust. COOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.049386056349883335 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006439552372920454.
Lüliajalise tootluse osas on COOK muutunud +2.02% viimase tunni jooksul, +0.40% 24 tunni vältel +34.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
mETHProtocol (COOK) – turuteave
No.3404
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 63.29K
$ 63.29K$ 63.29K
$ 85.28M
$ 85.28M$ 85.28M
0.00
0.00 0.00
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
0.00%
ETH
mETHProtocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 63.29K 24 tunnise kauplemismahuga. COOK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 85.28M.
mETHProtocol (COOK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse mETHProtocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00006792
+0.40%
30 päeva
$ +0.009021
+112.27%
60 päeva
$ +0.00948
+125.13%
90 päeva
$ +0.007845
+85.16%
mETHProtocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris COOK muutuse $ +0.00006792 (+0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
mETHProtocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.009021 (+112.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
mETHProtocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COOK $ +0.00948 (+125.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
mETHProtocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.007845 (+85.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada mETHProtocol (COOK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.
mETHProtocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on mETHProtocol (COOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie mETHProtocol (COOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida mETHProtocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
mETHProtocol (COOK) ostujuhend
