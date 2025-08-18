Rohkem infot COOK

COOK Hinnainfo

COOK Valge raamat

COOK Ametlik veebisait

COOK Tokenoomika

COOK Hinnaprognoos

COOK Ajalugu

COOK – ostujuhend

COOK-usaldusraha valuutakonverter

COOK Hetketurg

COOK USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

mETHProtocol logo

mETHProtocol hind(COOK)

1 COOK/USD reaalajas hind:

$0.017048
$0.017048$0.017048
+0.40%1D
USD
mETHProtocol (COOK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:48 (UTC+8)

mETHProtocol (COOK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.015986
$ 0.015986$ 0.015986
24 h madal
$ 0.017699
$ 0.017699$ 0.017699
24 h kõrge

$ 0.015986
$ 0.015986$ 0.015986

$ 0.017699
$ 0.017699$ 0.017699

$ 0.049386056349883335
$ 0.049386056349883335$ 0.049386056349883335

$ 0.006439552372920454
$ 0.006439552372920454$ 0.006439552372920454

+2.02%

+0.40%

+34.17%

+34.17%

mETHProtocol (COOK) reaalajas hind on $ 0.017056. Viimase 24 tunni jooksul COOK kaubeldud madalaim $ 0.015986 ja kõrgeim $ 0.017699 näitab aktiivset turu volatiivsust. COOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.049386056349883335 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006439552372920454.

Lüliajalise tootluse osas on COOK muutunud +2.02% viimase tunni jooksul, +0.40% 24 tunni vältel +34.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

mETHProtocol (COOK) – turuteave

No.3404

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.29K
$ 63.29K$ 63.29K

$ 85.28M
$ 85.28M$ 85.28M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

ETH

mETHProtocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 63.29K 24 tunnise kauplemismahuga. COOK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 85.28M.

mETHProtocol (COOK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse mETHProtocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00006792+0.40%
30 päeva$ +0.009021+112.27%
60 päeva$ +0.00948+125.13%
90 päeva$ +0.007845+85.16%
mETHProtocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris COOK muutuse $ +0.00006792 (+0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

mETHProtocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.009021 (+112.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

mETHProtocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus COOK $ +0.00948 (+125.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

mETHProtocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.007845 (+85.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada mETHProtocol (COOK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe mETHProtocol hinnaajaloo lehte.

Mis on mETHProtocol (COOK)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

mETHProtocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie mETHProtocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida COOK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse mETHProtocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie mETHProtocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

mETHProtocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on mETHProtocol (COOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie mETHProtocol (COOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida mETHProtocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake mETHProtocol hinna ennustust kohe!

mETHProtocol (COOK) tokenoomika

mETHProtocol (COOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

mETHProtocol (COOK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas mETHProtocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust mETHProtocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

COOK kohalike valuutade suhtes

1 mETHProtocol(COOK)/VND
448.82864
1 mETHProtocol(COOK)/AUD
A$0.02609568
1 mETHProtocol(COOK)/GBP
0.01245088
1 mETHProtocol(COOK)/EUR
0.0144976
1 mETHProtocol(COOK)/USD
$0.017056
1 mETHProtocol(COOK)/MYR
RM0.07180576
1 mETHProtocol(COOK)/TRY
0.6967376
1 mETHProtocol(COOK)/JPY
¥2.507232
1 mETHProtocol(COOK)/ARS
ARS$22.09314848
1 mETHProtocol(COOK)/RUB
1.35833984
1 mETHProtocol(COOK)/INR
1.49257056
1 mETHProtocol(COOK)/IDR
Rp275.09673568
1 mETHProtocol(COOK)/KRW
23.68873728
1 mETHProtocol(COOK)/PHP
0.9645168
1 mETHProtocol(COOK)/EGP
￡E.0.82226976
1 mETHProtocol(COOK)/BRL
R$0.0921024
1 mETHProtocol(COOK)/CAD
C$0.02353728
1 mETHProtocol(COOK)/BDT
2.07128064
1 mETHProtocol(COOK)/NGN
26.15946944
1 mETHProtocol(COOK)/UAH
0.70287776
1 mETHProtocol(COOK)/VES
Bs2.30256
1 mETHProtocol(COOK)/CLP
$16.441984
1 mETHProtocol(COOK)/PKR
Rs4.83162368
1 mETHProtocol(COOK)/KZT
9.23428896
1 mETHProtocol(COOK)/THB
฿0.55142048
1 mETHProtocol(COOK)/TWD
NT$0.51219168
1 mETHProtocol(COOK)/AED
د.إ0.06259552
1 mETHProtocol(COOK)/CHF
Fr0.0136448
1 mETHProtocol(COOK)/HKD
HK$0.13337792
1 mETHProtocol(COOK)/AMD
֏6.51982656
1 mETHProtocol(COOK)/MAD
.د.م0.15333344
1 mETHProtocol(COOK)/MXN
$0.31928832
1 mETHProtocol(COOK)/PLN
0.06191328
1 mETHProtocol(COOK)/RON
лв0.07368192
1 mETHProtocol(COOK)/SEK
kr0.16271424
1 mETHProtocol(COOK)/BGN
лв0.02848352
1 mETHProtocol(COOK)/HUF
Ft5.75435328
1 mETHProtocol(COOK)/CZK
0.35629984
1 mETHProtocol(COOK)/KWD
د.ك0.00520208
1 mETHProtocol(COOK)/ILS
0.05747872
1 mETHProtocol(COOK)/NOK
kr0.17328896
1 mETHProtocol(COOK)/NZD
$0.02865408

mETHProtocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest mETHProtocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse mETHProtocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse mETHProtocol kohta

Kui palju on mETHProtocol (COOK) tänapäeval väärt?
Reaalajas COOK hind USD on 0.017056 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COOK/USD hind?
Praegune hind COOK/USD on $ 0.017056. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on mETHProtocol turukapitalisatsioon?
COOK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COOK ringlev varu?
COOK ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COOK (ATH) hind?
COOK saavutab ATH hinna summas 0.049386056349883335 USD.
Mis oli kõigi aegade COOK madalaim (ATL) hind?
COOK nägi ATL hinda summas 0.006439552372920454 USD.
Milline on COOK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COOK kauplemismaht on $ 63.29K USD.
Kas COOK sel aastal kõrgemale ka suundub?
COOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COOK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:44:48 (UTC+8)

mETHProtocol (COOK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

COOK/USD kalkulaator

Summa

COOK
COOK
USD
USD

1 COOK = 0.017056 USD

Kauplemine: COOK

COOKUSDT
$0.017048
$0.017048$0.017048
+0.43%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu