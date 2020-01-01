CEEK (CEEK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CEEK (CEEK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CEEK (CEEK) teave Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR Ametlik veebisait: https://www.ceek.io/ Valge raamat: https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1 Ostke CEEK kohe!

CEEK (CEEK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CEEK (CEEK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 805.72M $ 805.72M $ 805.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 Praegune hind: $ 0.009492 $ 0.009492 $ 0.009492 Lisateave CEEK (CEEK) hinna kohta

CEEK (CEEK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CEEK (CEEK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CEEK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CEEK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CEEK tokeni tokenoomikat, avastage CEEK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CEEK Kas olete huvitatud CEEK (CEEK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CEEK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CEEK MEXC-ist osta!

CEEK (CEEK) hinna ajalugu CEEK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CEEK hinna ajalugu kohe!

CEEK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CEEK võiks suunduda? Meie CEEK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CEEK tokeni hinna ennustust kohe!

