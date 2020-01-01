A Hunters Dream (CAW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi A Hunters Dream (CAW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

A Hunters Dream (CAW) teave A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. Ametlik veebisait: https://caw.is/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452 Ostke CAW kohe!

A Hunters Dream (CAW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage A Hunters Dream (CAW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 666.67T $ 666.67T $ 666.67T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.51M $ 41.51M $ 41.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000186 $ 0.000000186 $ 0.000000186 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 Praegune hind: $ 0.000000062261 $ 0.000000062261 $ 0.000000062261 Lisateave A Hunters Dream (CAW) hinna kohta

A Hunters Dream (CAW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud A Hunters Dream (CAW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAW tokeni tokenoomikat, avastage CAW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CAW Kas olete huvitatud A Hunters Dream (CAW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CAW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CAW MEXC-ist osta!

A Hunters Dream (CAW) hinna ajalugu CAW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CAW hinna ajalugu kohe!

CAW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAW võiks suunduda? Meie CAW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAW tokeni hinna ennustust kohe!

