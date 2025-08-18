A Hunters Dream (CAW) reaalajas hind on $ 0.000000067045. Viimase 24 tunni jooksul CAW kaubeldud madalaim $ 0.000000064143 ja kõrgeim $ 0.000000067997 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000164369042639 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000029914424298.
Lüliajalise tootluse osas on CAW muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +2.81% 24 tunni vältel -1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
A Hunters Dream (CAW) – turuteave
No.3526
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 112.68K
$ 112.68K$ 112.68K
$ 44.70M
$ 44.70M$ 44.70M
0.00
0.00 0.00
666,666,666,666,666
666,666,666,666,666 666,666,666,666,666
ETH
A Hunters Dream praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 112.68K 24 tunnise kauplemismahuga. CAW ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 666666666666666. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
A Hunters Dream (CAW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse A Hunters Dream tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000000018316
+2.81%
30 päeva
$ +0.000000011325
+20.32%
60 päeva
$ +0.000000026276
+64.45%
90 päeva
$ +0.00000001775
+36.00%
A Hunters Dream Hinnamuutus täna
Täna registreeris CAW muutuse $ +0.0000000018316 (+2.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
A Hunters Dream 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000011325 (+20.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
A Hunters Dream 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAW $ +0.000000026276 (+64.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
A Hunters Dream 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000001775 (+36.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada A Hunters Dream (CAW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.
A Hunters Dream on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie A Hunters Dream investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CAW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse A Hunters Dream kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie A Hunters Dream ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
A Hunters Dream hinna ennustus (USD)
Kui palju on A Hunters Dream (CAW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie A Hunters Dream (CAW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida A Hunters Dream nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
A Hunters Dream (CAW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
A Hunters Dream (CAW) ostujuhend
Kas otsite, kuidas A Hunters Dream osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust A Hunters Dream osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.