A Hunters Dream hind(CAW)

1 CAW/USD reaalajas hind:

$0.000000067013
+2.81%1D
USD
A Hunters Dream (CAW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:00:12 (UTC+8)

A Hunters Dream (CAW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000064143
24 h madal
$ 0.000000067997
24 h kõrge

$ 0.000000064143
$ 0.000000067997
$ 0.000000164369042639
$ 0.000000029914424298
-0.16%

+2.81%

-1.09%

-1.09%

A Hunters Dream (CAW) reaalajas hind on $ 0.000000067045. Viimase 24 tunni jooksul CAW kaubeldud madalaim $ 0.000000064143 ja kõrgeim $ 0.000000067997 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000164369042639 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000029914424298.

Lüliajalise tootluse osas on CAW muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +2.81% 24 tunni vältel -1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

A Hunters Dream (CAW) – turuteave

No.3526

$ 0.00
$ 112.68K
$ 44.70M
0.00
666,666,666,666,666
ETH

A Hunters Dream praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 112.68K 24 tunnise kauplemismahuga. CAW ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 666666666666666. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

A Hunters Dream (CAW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse A Hunters Dream tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000000018316+2.81%
30 päeva$ +0.000000011325+20.32%
60 päeva$ +0.000000026276+64.45%
90 päeva$ +0.00000001775+36.00%
A Hunters Dream Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAW muutuse $ +0.0000000018316 (+2.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

A Hunters Dream 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000011325 (+20.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

A Hunters Dream 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAW $ +0.000000026276 (+64.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

A Hunters Dream 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000001775 (+36.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada A Hunters Dream (CAW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe A Hunters Dream hinnaajaloo lehte.

Mis on A Hunters Dream (CAW)

A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.

A Hunters Dream on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie A Hunters Dream investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CAW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse A Hunters Dream kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie A Hunters Dream ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

A Hunters Dream hinna ennustus (USD)

Kui palju on A Hunters Dream (CAW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie A Hunters Dream (CAW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida A Hunters Dream nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake A Hunters Dream hinna ennustust kohe!

A Hunters Dream (CAW) tokenoomika

A Hunters Dream (CAW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

A Hunters Dream (CAW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas A Hunters Dream osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust A Hunters Dream osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CAW kohalike valuutade suhtes

A Hunters Dream ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest A Hunters Dream võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse A Hunters Dream ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse A Hunters Dream kohta

Kui palju on A Hunters Dream (CAW) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAW hind USD on 0.000000067045 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAW/USD hind?
Praegune hind CAW/USD on $ 0.000000067045. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on A Hunters Dream turukapitalisatsioon?
CAW turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAW ringlev varu?
CAW ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAW (ATH) hind?
CAW saavutab ATH hinna summas 0.000000164369042639 USD.
Mis oli kõigi aegade CAW madalaim (ATL) hind?
CAW nägi ATL hinda summas 0.000000029914424298 USD.
Milline on CAW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAW kauplemismaht on $ 112.68K USD.
Kas CAW sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAW hinna ennustust.
A Hunters Dream (CAW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

