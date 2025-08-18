The Next Bitcoin (BUTTCOIN) reaalajas hind on $ 0.001958. Viimase 24 tunni jooksul BUTTCOIN kaubeldud madalaim $ 0.00179 ja kõrgeim $ 0.002016 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUTTCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03625566353906241 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000158876657625469.
Lüliajalise tootluse osas on BUTTCOIN muutunud -2.50% viimase tunni jooksul, +4.77% 24 tunni vältel -12.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) – turuteave
No.1890
$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M
$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K
$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M
999.15M
999.15M 999.15M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,151,679.42
999,151,679.42 999,151,679.42
99.91%
SOL
The Next Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.96M$ 55.28K 24 tunnise kauplemismahuga. BUTTCOIN ringlev varu on 999.15M, mille koguvaru on 999151679.42. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.96M.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse The Next Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00008887
+4.77%
30 päeva
$ -0.001287
-39.67%
60 päeva
$ -0.000774
-28.34%
90 päeva
$ -0.003036
-60.80%
The Next Bitcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris BUTTCOIN muutuse $ +0.00008887 (+4.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
The Next Bitcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001287 (-39.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
The Next Bitcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUTTCOIN $ -0.000774 (-28.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
The Next Bitcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003036 (-60.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada The Next Bitcoin (BUTTCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin.
The Next Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Next Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BUTTCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse The Next Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Next Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
The Next Bitcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on The Next Bitcoin (BUTTCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Next Bitcoin (BUTTCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Next Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUTTCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas The Next Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Next Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
