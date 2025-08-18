Rohkem infot BUTTCOIN

The Next Bitcoin logo

The Next Bitcoin hind(BUTTCOIN)

1 BUTTCOIN/USD reaalajas hind:

$0.001952
$0.001952$0.001952
+4.77%1D
USD
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:20:24 (UTC+8)

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00179
$ 0.00179$ 0.00179
24 h madal
$ 0.002016
$ 0.002016$ 0.002016
24 h kõrge

$ 0.00179
$ 0.00179$ 0.00179

$ 0.002016
$ 0.002016$ 0.002016

$ 0.03625566353906241
$ 0.03625566353906241$ 0.03625566353906241

$ 0.000158876657625469
$ 0.000158876657625469$ 0.000158876657625469

-2.50%

+4.77%

-12.24%

-12.24%

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) reaalajas hind on $ 0.001958. Viimase 24 tunni jooksul BUTTCOIN kaubeldud madalaim $ 0.00179 ja kõrgeim $ 0.002016 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUTTCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03625566353906241 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000158876657625469.

Lüliajalise tootluse osas on BUTTCOIN muutunud -2.50% viimase tunni jooksul, +4.77% 24 tunni vältel -12.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) – turuteave

No.1890

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

999.15M
999.15M 999.15M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,151,679.42
999,151,679.42 999,151,679.42

99.91%

SOL

The Next Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.96M $ 55.28K 24 tunnise kauplemismahuga. BUTTCOIN ringlev varu on 999.15M, mille koguvaru on 999151679.42. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.96M.

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse The Next Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00008887+4.77%
30 päeva$ -0.001287-39.67%
60 päeva$ -0.000774-28.34%
90 päeva$ -0.003036-60.80%
The Next Bitcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris BUTTCOIN muutuse $ +0.00008887 (+4.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

The Next Bitcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001287 (-39.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

The Next Bitcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BUTTCOIN $ -0.000774 (-28.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

The Next Bitcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003036 (-60.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada The Next Bitcoin (BUTTCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe The Next Bitcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin.

The Next Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Next Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BUTTCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse The Next Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Next Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

The Next Bitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Next Bitcoin (BUTTCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Next Bitcoin (BUTTCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Next Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Next Bitcoin hinna ennustust kohe!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) tokenoomika

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUTTCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas The Next Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Next Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BUTTCOIN kohalike valuutade suhtes

The Next Bitcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest The Next Bitcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse The Next Bitcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Next Bitcoin kohta

Kui palju on The Next Bitcoin (BUTTCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUTTCOIN hind USD on 0.001958 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUTTCOIN/USD hind?
Praegune hind BUTTCOIN/USD on $ 0.001958. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Next Bitcoin turukapitalisatsioon?
BUTTCOIN turukapitalisatsioon on $ 1.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUTTCOIN ringlev varu?
BUTTCOIN ringlev varu on 999.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUTTCOIN (ATH) hind?
BUTTCOIN saavutab ATH hinna summas 0.03625566353906241 USD.
Mis oli kõigi aegade BUTTCOIN madalaim (ATL) hind?
BUTTCOIN nägi ATL hinda summas 0.000158876657625469 USD.
Milline on BUTTCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUTTCOIN kauplemismaht on $ 55.28K USD.
Kas BUTTCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUTTCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUTTCOIN hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:20:24 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

