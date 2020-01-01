The Next Bitcoin (BUTTCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Next Bitcoin (BUTTCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) teave Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin. Ametlik veebisait: https://thenextbitcoin.fun Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FasH397CeZLNYWkd3wWK9vrmjd1z93n3b59DssRXpump Ostke BUTTCOIN kohe!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Next Bitcoin (BUTTCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Koguvaru: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Ringlev varu: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0316 $ 0.0316 $ 0.0316 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 Praegune hind: $ 0.001746 $ 0.001746 $ 0.001746 Lisateave The Next Bitcoin (BUTTCOIN) hinna kohta

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Next Bitcoin (BUTTCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUTTCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUTTCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUTTCOIN tokeni tokenoomikat, avastage BUTTCOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BUTTCOIN Kas olete huvitatud The Next Bitcoin (BUTTCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BUTTCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BUTTCOIN MEXC-ist osta!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) hinna ajalugu BUTTCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BUTTCOIN hinna ajalugu kohe!

BUTTCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUTTCOIN võiks suunduda? Meie BUTTCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUTTCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!