Bitrise (BRISE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitrise (BRISE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitrise (BRISE) teave Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce. Ametlik veebisait: https://bitgert.com/ Valge raamat: https://bitgert.com/wp-content/uploads/2021/12/Bitgert_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ErSZNwsamWjR9Hj2o18GLwVyTkooyGbdptjMjuv72X8A Ostke BRISE kohe!

Bitrise (BRISE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitrise (BRISE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Koguvaru: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ringlev varu: $ 395.69T $ 395.69T $ 395.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.88M $ 57.88M $ 57.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000232 $ 0.00000232 $ 0.00000232 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00000005788 $ 0.00000005788 $ 0.00000005788 Lisateave Bitrise (BRISE) hinna kohta

Bitrise (BRISE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitrise (BRISE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRISE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRISE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRISE tokeni tokenoomikat, avastage BRISE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BRISE Kas olete huvitatud Bitrise (BRISE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BRISE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BRISE MEXC-ist osta!

Bitrise (BRISE) hinna ajalugu BRISE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BRISE hinna ajalugu kohe!

BRISE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRISE võiks suunduda? Meie BRISE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BRISE tokeni hinna ennustust kohe!

