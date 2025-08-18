Bitrise (BRISE) reaalajas hind on $ 0.00000004801. Viimase 24 tunni jooksul BRISE kaubeldud madalaim $ 0.00000004602 ja kõrgeim $ 0.00000004869 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRISEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000404 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BRISE muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -5.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bitrise (BRISE) – turuteave
No.922
$ 19.00M
$ 19.00M$ 19.00M
$ 433.53K
$ 433.53K$ 433.53K
$ 48.01M
$ 48.01M$ 48.01M
395.69T
395.69T 395.69T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
BSC
Bitrise praegune turukapitalisatsioon on $ 19.00M$ 433.53K 24 tunnise kauplemismahuga. BRISE ringlev varu on 395.69T, mille koguvaru on 1000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Bitrise (BRISE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bitrise tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000000246
-0.51%
30 päeva
$ +0.00000000203
+4.41%
60 päeva
$ +0.00000000243
+5.33%
90 päeva
$ -0.00000001393
-22.49%
Bitrise Hinnamuutus täna
Täna registreeris BRISE muutuse $ -0.000000000246 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bitrise 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000000203 (+4.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bitrise 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BRISE $ +0.00000000243 (+5.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bitrise 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000001393 (-22.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bitrise (BRISE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce.
Bitrise hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bitrise (BRISE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitrise (BRISE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitrise nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
