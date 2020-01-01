Blur (BLUR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blur (BLUR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blur (BLUR) teave Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. Ametlik veebisait: https://blur.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 Ostke BLUR kohe!

Blur (BLUR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blur (BLUR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 190.57M $ 190.57M $ 190.57M Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 230.97M $ 230.97M $ 230.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.2338 $ 7.2338 $ 7.2338 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 Praegune hind: $ 0.07699 $ 0.07699 $ 0.07699 Lisateave Blur (BLUR) hinna kohta

Blur (BLUR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blur (BLUR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLUR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLUR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLUR tokeni tokenoomikat, avastage BLUR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BLUR Kas olete huvitatud Blur (BLUR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BLUR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BLUR MEXC-ist osta!

Blur (BLUR) hinna ajalugu BLUR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BLUR hinna ajalugu kohe!

BLUR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLUR võiks suunduda? Meie BLUR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLUR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!