Brickken (BKN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Brickken (BKN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Brickken (BKN) teave Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy. Ametlik veebisait: https://brickken.com Valge raamat: https://brickken.com/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d Ostke BKN kohe!

Brickken (BKN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Brickken (BKN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.52M $ 16.52M $ 16.52M Koguvaru: $ 143.00M $ 143.00M $ 143.00M Ringlev varu: $ 78.54M $ 78.54M $ 78.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.39485 $ 1.39485 $ 1.39485 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 Praegune hind: $ 0.21032 $ 0.21032 $ 0.21032 Lisateave Brickken (BKN) hinna kohta

Brickken (BKN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Brickken (BKN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BKN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BKN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BKN tokeni tokenoomikat, avastage BKN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BKN Kas olete huvitatud Brickken (BKN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BKN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BKN MEXC-ist osta!

Brickken (BKN) hinna ajalugu BKN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BKN hinna ajalugu kohe!

BKN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BKN võiks suunduda? Meie BKN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BKN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!