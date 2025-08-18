Brickken (BKN) reaalajas hind on $ 0.22675. Viimase 24 tunni jooksul BKN kaubeldud madalaim $ 0.219 ja kõrgeim $ 0.2359 näitab aktiivset turu volatiivsust. BKNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.363698643727798 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07598068547152313.
Lüliajalise tootluse osas on BKN muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel +18.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Brickken (BKN) – turuteave
No.945
$ 17.71M
$ 17.71M$ 17.71M
$ 452.92K
$ 452.92K$ 452.92K
$ 32.43M
$ 32.43M$ 32.43M
78.13M
78.13M 78.13M
143,000,000
143,000,000 143,000,000
143,000,000
143,000,000 143,000,000
54.63%
ETH
Brickken praegune turukapitalisatsioon on $ 17.71M$ 452.92K 24 tunnise kauplemismahuga. BKN ringlev varu on 78.13M, mille koguvaru on 143000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.43M.
Brickken (BKN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Brickken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002043
-0.09%
30 päeva
$ -0.0245
-9.76%
60 päeva
$ -0.00017
-0.08%
90 päeva
$ -0.09175
-28.81%
Brickken Hinnamuutus täna
Täna registreeris BKN muutuse $ -0.0002043 (-0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Brickken 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0245 (-9.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Brickken 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BKN $ -0.00017 (-0.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Brickken 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.09175 (-28.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Brickken (BKN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.
Brickken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Brickken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BKN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Brickken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Brickken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Brickken hinna ennustus (USD)
Kui palju on Brickken (BKN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brickken (BKN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brickken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Brickken (BKN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BKN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Brickken (BKN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Brickken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Brickken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.