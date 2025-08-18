Rohkem infot BKN

BKN Hinnainfo

BKN Valge raamat

BKN Ametlik veebisait

BKN Tokenoomika

BKN Hinnaprognoos

BKN Ajalugu

BKN – ostujuhend

BKN-usaldusraha valuutakonverter

BKN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Brickken logo

Brickken hind(BKN)

1 BKN/USD reaalajas hind:

$0.22684
$0.22684$0.22684
-0.09%1D
USD
Brickken (BKN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:18:17 (UTC+8)

Brickken (BKN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.219
$ 0.219$ 0.219
24 h madal
$ 0.2359
$ 0.2359$ 0.2359
24 h kõrge

$ 0.219
$ 0.219$ 0.219

$ 0.2359
$ 0.2359$ 0.2359

$ 1.363698643727798
$ 1.363698643727798$ 1.363698643727798

$ 0.07598068547152313
$ 0.07598068547152313$ 0.07598068547152313

-0.09%

-0.09%

+18.96%

+18.96%

Brickken (BKN) reaalajas hind on $ 0.22675. Viimase 24 tunni jooksul BKN kaubeldud madalaim $ 0.219 ja kõrgeim $ 0.2359 näitab aktiivset turu volatiivsust. BKNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.363698643727798 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07598068547152313.

Lüliajalise tootluse osas on BKN muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.09% 24 tunni vältel +18.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brickken (BKN) – turuteave

No.945

$ 17.71M
$ 17.71M$ 17.71M

$ 452.92K
$ 452.92K$ 452.92K

$ 32.43M
$ 32.43M$ 32.43M

78.13M
78.13M 78.13M

143,000,000
143,000,000 143,000,000

143,000,000
143,000,000 143,000,000

54.63%

ETH

Brickken praegune turukapitalisatsioon on $ 17.71M $ 452.92K 24 tunnise kauplemismahuga. BKN ringlev varu on 78.13M, mille koguvaru on 143000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.43M.

Brickken (BKN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Brickken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002043-0.09%
30 päeva$ -0.0245-9.76%
60 päeva$ -0.00017-0.08%
90 päeva$ -0.09175-28.81%
Brickken Hinnamuutus täna

Täna registreeris BKN muutuse $ -0.0002043 (-0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Brickken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0245 (-9.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Brickken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BKN $ -0.00017 (-0.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Brickken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.09175 (-28.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Brickken (BKN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Brickken hinnaajaloo lehte.

Mis on Brickken (BKN)

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Brickken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Brickken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BKN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Brickken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Brickken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Brickken hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brickken (BKN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brickken (BKN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brickken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brickken hinna ennustust kohe!

Brickken (BKN) tokenoomika

Brickken (BKN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BKN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Brickken (BKN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Brickken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Brickken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BKN kohalike valuutade suhtes

1 Brickken(BKN)/VND
5,966.92625
1 Brickken(BKN)/AUD
A$0.34466
1 Brickken(BKN)/GBP
0.1655275
1 Brickken(BKN)/EUR
0.1927375
1 Brickken(BKN)/USD
$0.22675
1 Brickken(BKN)/MYR
RM0.9546175
1 Brickken(BKN)/TRY
9.2491325
1 Brickken(BKN)/JPY
¥33.33225
1 Brickken(BKN)/ARS
ARS$294.0970175
1 Brickken(BKN)/RUB
18.0742425
1 Brickken(BKN)/INR
19.8428925
1 Brickken(BKN)/IDR
Rp3,657.2575525
1 Brickken(BKN)/KRW
314.92854
1 Brickken(BKN)/PHP
12.8227125
1 Brickken(BKN)/EGP
￡E.10.942955
1 Brickken(BKN)/BRL
R$1.22445
1 Brickken(BKN)/CAD
C$0.312915
1 Brickken(BKN)/BDT
27.53652
1 Brickken(BKN)/NGN
347.775545
1 Brickken(BKN)/UAH
9.3443675
1 Brickken(BKN)/VES
Bs30.61125
1 Brickken(BKN)/CLP
$218.587
1 Brickken(BKN)/PKR
Rs64.23374
1 Brickken(BKN)/KZT
122.7647175
1 Brickken(BKN)/THB
฿7.324025
1 Brickken(BKN)/TWD
NT$6.8093025
1 Brickken(BKN)/AED
د.إ0.8321725
1 Brickken(BKN)/CHF
Fr0.1814
1 Brickken(BKN)/HKD
HK$1.773185
1 Brickken(BKN)/AMD
֏86.677455
1 Brickken(BKN)/MAD
.د.م2.0384825
1 Brickken(BKN)/MXN
$4.2787725
1 Brickken(BKN)/PLN
0.82537
1 Brickken(BKN)/RON
лв0.97956
1 Brickken(BKN)/SEK
kr2.1654625
1 Brickken(BKN)/BGN
лв0.3786725
1 Brickken(BKN)/HUF
Ft76.5508
1 Brickken(BKN)/CZK
4.739075
1 Brickken(BKN)/KWD
د.ك0.06915875
1 Brickken(BKN)/ILS
0.7641475
1 Brickken(BKN)/NOK
kr2.3105825
1 Brickken(BKN)/NZD
$0.38094

Brickken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Brickken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Brickken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brickken kohta

Kui palju on Brickken (BKN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BKN hind USD on 0.22675 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BKN/USD hind?
Praegune hind BKN/USD on $ 0.22675. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brickken turukapitalisatsioon?
BKN turukapitalisatsioon on $ 17.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BKN ringlev varu?
BKN ringlev varu on 78.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BKN (ATH) hind?
BKN saavutab ATH hinna summas 1.363698643727798 USD.
Mis oli kõigi aegade BKN madalaim (ATL) hind?
BKN nägi ATL hinda summas 0.07598068547152313 USD.
Milline on BKN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BKN kauplemismaht on $ 452.92K USD.
Kas BKN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BKN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BKN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:18:17 (UTC+8)

Brickken (BKN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BKN/USD kalkulaator

Summa

BKN
BKN
USD
USD

1 BKN = 0.22675 USD

Kauplemine: BKN

BKNUSDC
$0.22702
$0.22702$0.22702
-0.21%
BKNUSDT
$0.22684
$0.22684$0.22684
-0.08%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu