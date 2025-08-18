Bitcoin Cash Node (BCH) reaalajas hind on $ 584.1. Viimase 24 tunni jooksul BCH kaubeldud madalaim $ 580.2 ja kõrgeim $ 592.3 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,355.6201171875 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 75.0753135706.
Lüliajalise tootluse osas on BCH muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -0.47% 24 tunni vältel +2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bitcoin Cash Node (BCH) – turuteave
Bitcoin Cash Node praegune turukapitalisatsioon on $ 11.63B$ 3.43M 24 tunnise kauplemismahuga. BCH ringlev varu on 19.91M, mille koguvaru on 19912437.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.27B.
Bitcoin Cash Node (BCH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bitcoin Cash Node tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -2.758
-0.47%
30 päeva
$ +69.9
+13.59%
60 päeva
$ +126.6
+27.67%
90 päeva
$ +192.7
+49.23%
Bitcoin Cash Node Hinnamuutus täna
Täna registreeris BCH muutuse $ -2.758 (-0.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bitcoin Cash Node 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +69.9 (+13.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bitcoin Cash Node 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BCH $ +126.6 (+27.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bitcoin Cash Node 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +192.7 (+49.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bitcoin Cash Node (BCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.
Bitcoin Cash Node hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bitcoin Cash Node (BCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin Cash Node (BCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin Cash Node nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bitcoin Cash Node (BCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
