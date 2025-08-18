Rohkem infot BCH

BCH Hinnainfo

BCH Valge raamat

BCH Ametlik veebisait

BCH Tokenoomika

BCH Hinnaprognoos

BCH Ajalugu

BCH – ostujuhend

BCH-usaldusraha valuutakonverter

BCH Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bitcoin Cash Node logo

Bitcoin Cash Node hind(BCH)

1 BCH/USD reaalajas hind:

$584
$584$584
-0.47%1D
USD
Bitcoin Cash Node (BCH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:55 (UTC+8)

Bitcoin Cash Node (BCH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 580.2
$ 580.2$ 580.2
24 h madal
$ 592.3
$ 592.3$ 592.3
24 h kõrge

$ 580.2
$ 580.2$ 580.2

$ 592.3
$ 592.3$ 592.3

$ 4,355.6201171875
$ 4,355.6201171875$ 4,355.6201171875

$ 75.0753135706
$ 75.0753135706$ 75.0753135706

+0.08%

-0.47%

+2.27%

+2.27%

Bitcoin Cash Node (BCH) reaalajas hind on $ 584.1. Viimase 24 tunni jooksul BCH kaubeldud madalaim $ 580.2 ja kõrgeim $ 592.3 näitab aktiivset turu volatiivsust. BCHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,355.6201171875 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 75.0753135706.

Lüliajalise tootluse osas on BCH muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -0.47% 24 tunni vältel +2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitcoin Cash Node (BCH) – turuteave

No.15

$ 11.63B
$ 11.63B$ 11.63B

$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M

$ 12.27B
$ 12.27B$ 12.27B

19.91M
19.91M 19.91M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

19,912,437.5
19,912,437.5 19,912,437.5

94.82%

0.29%

2017-07-24 00:00:00

$ 555.89
$ 555.89$ 555.89

BCH

Bitcoin Cash Node praegune turukapitalisatsioon on $ 11.63B $ 3.43M 24 tunnise kauplemismahuga. BCH ringlev varu on 19.91M, mille koguvaru on 19912437.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.27B.

Bitcoin Cash Node (BCH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bitcoin Cash Node tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2.758-0.47%
30 päeva$ +69.9+13.59%
60 päeva$ +126.6+27.67%
90 päeva$ +192.7+49.23%
Bitcoin Cash Node Hinnamuutus täna

Täna registreeris BCH muutuse $ -2.758 (-0.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bitcoin Cash Node 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +69.9 (+13.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bitcoin Cash Node 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BCH $ +126.6 (+27.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bitcoin Cash Node 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +192.7 (+49.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bitcoin Cash Node (BCH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bitcoin Cash Node hinnaajaloo lehte.

Mis on Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

Bitcoin Cash Node on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitcoin Cash Node investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BCH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitcoin Cash Node kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitcoin Cash Node ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bitcoin Cash Node hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitcoin Cash Node (BCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin Cash Node (BCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin Cash Node nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitcoin Cash Node hinna ennustust kohe!

Bitcoin Cash Node (BCH) tokenoomika

Bitcoin Cash Node (BCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bitcoin Cash Node (BCH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bitcoin Cash Node osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitcoin Cash Node osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BCH kohalike valuutade suhtes

1 Bitcoin Cash Node(BCH)/VND
15,370,591.5
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/AUD
A$887.832
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/GBP
426.393
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/EUR
496.485
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/USD
$584.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/MYR
RM2,459.061
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/TRY
23,825.439
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/JPY
¥85,862.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/ARS
ARS$757,583.541
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/RUB
46,593.657
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/INR
51,114.591
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/IDR
Rp9,420,966.423
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/KRW
811,244.808
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/PHP
33,030.855
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/EGP
￡E.28,206.189
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/BRL
R$3,154.14
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/CAD
C$806.058
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/BDT
70,933.104
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/NGN
895,857.534
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/UAH
24,070.761
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/VES
Bs78,853.5
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/CLP
$563,072.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/PKR
Rs165,463.848
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/KZT
316,237.581
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/THB
฿18,930.681
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/TWD
NT$17,540.523
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/AED
د.إ2,143.647
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/CHF
Fr467.28
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/HKD
HK$4,567.662
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/AMD
֏223,278.066
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/MAD
.د.م5,251.059
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/MXN
$10,940.193
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/PLN
2,126.124
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/RON
лв2,523.312
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/SEK
kr5,572.314
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/BGN
лв975.447
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/HUF
Ft197,396.595
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/CZK
12,231.054
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/KWD
د.ك178.1505
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/ILS
1,968.417
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/NOK
kr5,940.297
1 Bitcoin Cash Node(BCH)/NZD
$981.288

Bitcoin Cash Node ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bitcoin Cash Node võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bitcoin Cash Node ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin Cash Node kohta

Kui palju on Bitcoin Cash Node (BCH) tänapäeval väärt?
Reaalajas BCH hind USD on 584.1 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BCH/USD hind?
Praegune hind BCH/USD on $ 584.1. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitcoin Cash Node turukapitalisatsioon?
BCH turukapitalisatsioon on $ 11.63B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BCH ringlev varu?
BCH ringlev varu on 19.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BCH (ATH) hind?
BCH saavutab ATH hinna summas 4,355.6201171875 USD.
Mis oli kõigi aegade BCH madalaim (ATL) hind?
BCH nägi ATL hinda summas 75.0753135706 USD.
Milline on BCH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BCH kauplemismaht on $ 3.43M USD.
Kas BCH sel aastal kõrgemale ka suundub?
BCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BCH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:26:55 (UTC+8)

Bitcoin Cash Node (BCH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu