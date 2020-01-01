Aura (AURASOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aura (AURASOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aura (AURASOL) teave The token with the most aura. Ametlik veebisait: https://www.auramaxxing.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/DtR4D9FtVoTX2569gaL837ZgrB6wNjj6tkmnX9Rdk9B2 Ostke AURASOL kohe!

Aura (AURASOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aura (AURASOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 132.19M $ 132.19M $ 132.19M Koguvaru: $ 963.29M $ 963.29M $ 963.29M Ringlev varu: $ 963.29M $ 963.29M $ 963.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 132.48M $ 132.48M $ 132.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.24573 $ 0.24573 $ 0.24573 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00056213727092408 $ 0.00056213727092408 $ 0.00056213727092408 Praegune hind: $ 0.13723 $ 0.13723 $ 0.13723 Lisateave Aura (AURASOL) hinna kohta

Aura (AURASOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aura (AURASOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AURASOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AURASOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AURASOL tokeni tokenoomikat, avastage AURASOL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AURASOL Kas olete huvitatud Aura (AURASOL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AURASOL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AURASOL MEXC-ist osta!

Aura (AURASOL) hinna ajalugu AURASOL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AURASOL hinna ajalugu kohe!

AURASOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AURASOL võiks suunduda? Meie AURASOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AURASOL tokeni hinna ennustust kohe!

