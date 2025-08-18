Rohkem infot AURASOL

Aura hind(AURASOL)

1 AURASOL/USD reaalajas hind:

$0.1629
$0.1629$0.1629
-2.10%1D
USD
Aura (AURASOL) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:06:22 (UTC+8)

Aura (AURASOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.15403
$ 0.15403$ 0.15403
24 h madal
$ 0.16806
$ 0.16806$ 0.16806
24 h kõrge

$ 0.15403
$ 0.15403$ 0.15403

$ 0.16806
$ 0.16806$ 0.16806

$ 0.2395852314906215
$ 0.2395852314906215$ 0.2395852314906215

$ 0.00056213727092408
$ 0.00056213727092408$ 0.00056213727092408

-2.93%

-2.10%

-11.05%

-11.05%

Aura (AURASOL) reaalajas hind on $ 0.16289. Viimase 24 tunni jooksul AURASOL kaubeldud madalaim $ 0.15403 ja kõrgeim $ 0.16806 näitab aktiivset turu volatiivsust. AURASOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2395852314906215 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00056213727092408.

Lüliajalise tootluse osas on AURASOL muutunud -2.93% viimase tunni jooksul, -2.10% 24 tunni vältel -11.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aura (AURASOL) – turuteave

No.239

$ 156.91M
$ 156.91M$ 156.91M

$ 111.96K
$ 111.96K$ 111.96K

$ 157.25M
$ 157.25M$ 157.25M

963.29M
963.29M 963.29M

965,383,478
965,383,478 965,383,478

963,288,620
963,288,620 963,288,620

99.78%

SOL

Aura praegune turukapitalisatsioon on $ 156.91M $ 111.96K 24 tunnise kauplemismahuga. AURASOL ringlev varu on 963.29M, mille koguvaru on 963288620. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 157.25M.

Aura (AURASOL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aura tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0034943-2.10%
30 päeva$ -0.03972-19.61%
60 päeva$ -0.0091-5.30%
90 päeva$ +0.14789+985.93%
Aura Hinnamuutus täna

Täna registreeris AURASOL muutuse $ -0.0034943 (-2.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aura 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.03972 (-19.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aura 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AURASOL $ -0.0091 (-5.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aura 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.14789 (+985.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aura (AURASOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aura hinnaajaloo lehte.

Mis on Aura (AURASOL)

The token with the most aura.

Aura on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aura investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AURASOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aura kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aura ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aura hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aura (AURASOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aura (AURASOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aura nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aura hinna ennustust kohe!

Aura (AURASOL) tokenoomika

Aura (AURASOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AURASOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aura (AURASOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aura osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aura osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AURASOL kohalike valuutade suhtes

Aura ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aura võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Aura ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aura kohta

Kui palju on Aura (AURASOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas AURASOL hind USD on 0.16289 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AURASOL/USD hind?
Praegune hind AURASOL/USD on $ 0.16289. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aura turukapitalisatsioon?
AURASOL turukapitalisatsioon on $ 156.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AURASOL ringlev varu?
AURASOL ringlev varu on 963.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AURASOL (ATH) hind?
AURASOL saavutab ATH hinna summas 0.2395852314906215 USD.
Mis oli kõigi aegade AURASOL madalaim (ATL) hind?
AURASOL nägi ATL hinda summas 0.00056213727092408 USD.
Milline on AURASOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AURASOL kauplemismaht on $ 111.96K USD.
Kas AURASOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
AURASOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AURASOL hinna ennustust.
Aura (AURASOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

