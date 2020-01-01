ApeX Protocol (APEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ApeX Protocol (APEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ApeX Protocol (APEX) teave ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. Ametlik veebisait: https://apex.exchange/ Valge raamat: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 Ostke APEX kohe!

ApeX Protocol (APEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ApeX Protocol (APEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.84M $ 38.84M $ 38.84M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 122.87M $ 122.87M $ 122.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 158.05M $ 158.05M $ 158.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 Praegune hind: $ 0.3161 $ 0.3161 $ 0.3161 Lisateave ApeX Protocol (APEX) hinna kohta

ApeX Protocol (APEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ApeX Protocol (APEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APEX tokeni tokenoomikat, avastage APEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust APEX Kas olete huvitatud ApeX Protocol (APEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid APEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas APEX MEXC-ist osta!

ApeX Protocol (APEX) hinna ajalugu APEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage APEX hinna ajalugu kohe!

APEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APEX võiks suunduda? Meie APEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APEX tokeni hinna ennustust kohe!

