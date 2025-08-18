Rohkem infot APEX

ApeX Protocol hind(APEX)

$0.3266
+0.27%1D
ApeX Protocol (APEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:24:40 (UTC+8)

ApeX Protocol (APEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.52%

+0.27%

-12.92%

-12.92%

ApeX Protocol (APEX) reaalajas hind on $ 0.3263. Viimase 24 tunni jooksul APEX kaubeldud madalaim $ 0.3109 ja kõrgeim $ 0.3316 näitab aktiivset turu volatiivsust. APEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.8325250957583354 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11245349995021983.

Lüliajalise tootluse osas on APEX muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel -12.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ApeX Protocol (APEX) – turuteave

No.672

24.57%

ETH

ApeX Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 40.09M $ 67.02K 24 tunnise kauplemismahuga. APEX ringlev varu on 122.87M, mille koguvaru on 499999990. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 163.15M.

ApeX Protocol (APEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ApeX Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000879+0.27%
30 päeva$ -0.012-3.55%
60 päeva$ +0.1428+77.82%
90 päeva$ -0.0916-21.92%
ApeX Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris APEX muutuse $ +0.000879 (+0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ApeX Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.012 (-3.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ApeX Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APEX $ +0.1428 (+77.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ApeX Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0916 (-21.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ApeX Protocol (APEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ApeX Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ApeX Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida APEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ApeX Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ApeX Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ApeX Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on ApeX Protocol (APEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ApeX Protocol (APEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ApeX Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ApeX Protocol hinna ennustust kohe!

ApeX Protocol (APEX) tokenoomika

ApeX Protocol (APEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ApeX Protocol (APEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ApeX Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ApeX Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

APEX kohalike valuutade suhtes

ApeX Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ApeX Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ApeX Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ApeX Protocol kohta

Kui palju on ApeX Protocol (APEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas APEX hind USD on 0.3263 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APEX/USD hind?
Praegune hind APEX/USD on $ 0.3263. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ApeX Protocol turukapitalisatsioon?
APEX turukapitalisatsioon on $ 40.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APEX ringlev varu?
APEX ringlev varu on 122.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APEX (ATH) hind?
APEX saavutab ATH hinna summas 3.8325250957583354 USD.
Mis oli kõigi aegade APEX madalaim (ATL) hind?
APEX nägi ATL hinda summas 0.11245349995021983 USD.
Milline on APEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APEX kauplemismaht on $ 67.02K USD.
Kas APEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
APEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APEX hinna ennustust.
ApeX Protocol (APEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

