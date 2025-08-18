ApeX Protocol (APEX) reaalajas hind on $ 0.3263. Viimase 24 tunni jooksul APEX kaubeldud madalaim $ 0.3109 ja kõrgeim $ 0.3316 näitab aktiivset turu volatiivsust. APEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.8325250957583354 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11245349995021983.
Lüliajalise tootluse osas on APEX muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel -12.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ApeX Protocol (APEX) – turuteave
ApeX Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 40.09M$ 67.02K 24 tunnise kauplemismahuga. APEX ringlev varu on 122.87M, mille koguvaru on 499999990. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 163.15M.
ApeX Protocol (APEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ApeX Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000879
+0.27%
30 päeva
$ -0.012
-3.55%
60 päeva
$ +0.1428
+77.82%
90 päeva
$ -0.0916
-21.92%
ApeX Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris APEX muutuse $ +0.000879 (+0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ApeX Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.012 (-3.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ApeX Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APEX $ +0.1428 (+77.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ApeX Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0916 (-21.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.
ApeX Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on ApeX Protocol (APEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ApeX Protocol (APEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ApeX Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ApeX Protocol (APEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
