Alvara Protocol (ALVA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Alvara Protocol (ALVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Alvara Protocol (ALVA) teave

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Ametlik veebisait:
https://alvara.xyz/
Valge raamat:
https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Alvara Protocol (ALVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Alvara Protocol (ALVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 14.67M
$ 14.67M
Koguvaru:
$ 198.93M
$ 198.93M
Ringlev varu:
$ 73.44M
$ 73.44M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 39.95M
$ 39.95M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 2.85
$ 2.85
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529
Praegune hind:
$ 0.19974
$ 0.19974

Alvara Protocol (ALVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Alvara Protocol (ALVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ALVA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ALVA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ALVA tokeni tokenoomikat, avastage ALVA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALVA

Kas olete huvitatud Alvara Protocol (ALVA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ALVA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Alvara Protocol (ALVA) hinna ajalugu

ALVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

ALVA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ALVA võiks suunduda? Meie ALVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.