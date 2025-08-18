Rohkem infot ALVA

Alvara Protocol logo

Alvara Protocol hind(ALVA)

1 ALVA/USD reaalajas hind:

$0.22957
$0.22957$0.22957
+3.22%1D
USD
Alvara Protocol (ALVA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:35 (UTC+8)

Alvara Protocol (ALVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.21145
$ 0.21145$ 0.21145
24 h madal
$ 0.24499
$ 0.24499$ 0.24499
24 h kõrge

$ 0.21145
$ 0.21145$ 0.21145

$ 0.24499
$ 0.24499$ 0.24499

$ 4.777902393038671
$ 4.777902393038671$ 4.777902393038671

$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529$ 0.04738546373708529

+3.89%

+3.22%

-12.20%

-12.20%

Alvara Protocol (ALVA) reaalajas hind on $ 0.22957. Viimase 24 tunni jooksul ALVA kaubeldud madalaim $ 0.21145 ja kõrgeim $ 0.24499 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.777902393038671 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04738546373708529.

Lüliajalise tootluse osas on ALVA muutunud +3.89% viimase tunni jooksul, +3.22% 24 tunni vältel -12.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alvara Protocol (ALVA) – turuteave

No.971

$ 16.72M
$ 16.72M$ 16.72M

$ 183.77K
$ 183.77K$ 183.77K

$ 45.91M
$ 45.91M$ 45.91M

72.84M
72.84M 72.84M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

198,927,224.01996726
198,927,224.01996726 198,927,224.01996726

36.42%

ETH

Alvara Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 16.72M $ 183.77K 24 tunnise kauplemismahuga. ALVA ringlev varu on 72.84M, mille koguvaru on 198927224.01996726. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.91M.

Alvara Protocol (ALVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Alvara Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0071616+3.22%
30 päeva$ +0.05202+29.29%
60 päeva$ +0.09328+68.44%
90 päeva$ +0.14614+175.16%
Alvara Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALVA muutuse $ +0.0071616 (+3.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Alvara Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.05202 (+29.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Alvara Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALVA $ +0.09328 (+68.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Alvara Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.14614 (+175.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Alvara Protocol (ALVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Alvara Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Alvara Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Alvara Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Alvara Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alvara Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Alvara Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alvara Protocol (ALVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alvara Protocol (ALVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alvara Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alvara Protocol hinna ennustust kohe!

Alvara Protocol (ALVA) tokenoomika

Alvara Protocol (ALVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Alvara Protocol (ALVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Alvara Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alvara Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALVA kohalike valuutade suhtes

1 Alvara Protocol(ALVA)/VND
6,041.13455
1 Alvara Protocol(ALVA)/AUD
A$0.3489464
1 Alvara Protocol(ALVA)/GBP
0.1675861
1 Alvara Protocol(ALVA)/EUR
0.1951345
1 Alvara Protocol(ALVA)/USD
$0.22957
1 Alvara Protocol(ALVA)/MYR
RM0.9664897
1 Alvara Protocol(ALVA)/TRY
9.3641603
1 Alvara Protocol(ALVA)/JPY
¥33.74679
1 Alvara Protocol(ALVA)/ARS
ARS$297.7545857
1 Alvara Protocol(ALVA)/RUB
18.2990247
1 Alvara Protocol(ALVA)/INR
20.0896707
1 Alvara Protocol(ALVA)/IDR
Rp3,702.7414171
1 Alvara Protocol(ALVA)/KRW
318.8451816
1 Alvara Protocol(ALVA)/PHP
12.9821835
1 Alvara Protocol(ALVA)/EGP
￡E.11.0790482
1 Alvara Protocol(ALVA)/BRL
R$1.239678
1 Alvara Protocol(ALVA)/CAD
C$0.3168066
1 Alvara Protocol(ALVA)/BDT
27.8789808
1 Alvara Protocol(ALVA)/NGN
352.1006918
1 Alvara Protocol(ALVA)/UAH
9.4605797
1 Alvara Protocol(ALVA)/VES
Bs30.99195
1 Alvara Protocol(ALVA)/CLP
$221.30548
1 Alvara Protocol(ALVA)/PKR
Rs65.0325896
1 Alvara Protocol(ALVA)/KZT
124.2914937
1 Alvara Protocol(ALVA)/THB
฿7.415111
1 Alvara Protocol(ALVA)/TWD
NT$6.8939871
1 Alvara Protocol(ALVA)/AED
د.إ0.8425219
1 Alvara Protocol(ALVA)/CHF
Fr0.183656
1 Alvara Protocol(ALVA)/HKD
HK$1.7952374
1 Alvara Protocol(ALVA)/AMD
֏87.7554282
1 Alvara Protocol(ALVA)/MAD
.د.م2.0638343
1 Alvara Protocol(ALVA)/MXN
$4.3319859
1 Alvara Protocol(ALVA)/PLN
0.8356348
1 Alvara Protocol(ALVA)/RON
лв0.9917424
1 Alvara Protocol(ALVA)/SEK
kr2.1923935
1 Alvara Protocol(ALVA)/BGN
лв0.3833819
1 Alvara Protocol(ALVA)/HUF
Ft77.502832
1 Alvara Protocol(ALVA)/CZK
4.798013
1 Alvara Protocol(ALVA)/KWD
د.ك0.07001885
1 Alvara Protocol(ALVA)/ILS
0.7736509
1 Alvara Protocol(ALVA)/NOK
kr2.3393183
1 Alvara Protocol(ALVA)/NZD
$0.3856776

Alvara Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Alvara Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Alvara Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alvara Protocol kohta

Kui palju on Alvara Protocol (ALVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALVA hind USD on 0.22957 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALVA/USD hind?
Praegune hind ALVA/USD on $ 0.22957. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alvara Protocol turukapitalisatsioon?
ALVA turukapitalisatsioon on $ 16.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALVA ringlev varu?
ALVA ringlev varu on 72.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALVA (ATH) hind?
ALVA saavutab ATH hinna summas 4.777902393038671 USD.
Mis oli kõigi aegade ALVA madalaim (ATL) hind?
ALVA nägi ATL hinda summas 0.04738546373708529 USD.
Milline on ALVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALVA kauplemismaht on $ 183.77K USD.
Kas ALVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALVA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:35 (UTC+8)

