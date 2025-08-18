Alvara Protocol (ALVA) reaalajas hind on $ 0.22957. Viimase 24 tunni jooksul ALVA kaubeldud madalaim $ 0.21145 ja kõrgeim $ 0.24499 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.777902393038671 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04738546373708529.
Lüliajalise tootluse osas on ALVA muutunud +3.89% viimase tunni jooksul, +3.22% 24 tunni vältel -12.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Alvara Protocol (ALVA) – turuteave
No.971
$ 16.72M
$ 16.72M$ 16.72M
$ 183.77K
$ 183.77K$ 183.77K
$ 45.91M
$ 45.91M$ 45.91M
72.84M
72.84M 72.84M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
198,927,224.01996726
198,927,224.01996726 198,927,224.01996726
36.42%
ETH
Alvara Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 16.72M$ 183.77K 24 tunnise kauplemismahuga. ALVA ringlev varu on 72.84M, mille koguvaru on 198927224.01996726. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.91M.
Alvara Protocol (ALVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Alvara Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0071616
+3.22%
30 päeva
$ +0.05202
+29.29%
60 päeva
$ +0.09328
+68.44%
90 päeva
$ +0.14614
+175.16%
Alvara Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALVA muutuse $ +0.0071616 (+3.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Alvara Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.05202 (+29.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Alvara Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALVA $ +0.09328 (+68.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Alvara Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.14614 (+175.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Alvara Protocol (ALVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).
Alvara Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Alvara Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ALVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Alvara Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alvara Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Alvara Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Alvara Protocol (ALVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alvara Protocol (ALVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alvara Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Alvara Protocol (ALVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Alvara Protocol (ALVA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Alvara Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alvara Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.