Across Protocol (ACX) tokenoomika

Across Protocol (ACX) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Across Protocol (ACX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Across Protocol (ACX) teave

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Ametlik veebisait:
https://across.to/
Valge raamat:
https://docs.across.to/v2/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f

Across Protocol (ACX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Across Protocol (ACX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 101.90M
$ 101.90M$ 101.90M
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 607.69M
$ 607.69M$ 607.69M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 167.68M
$ 167.68M$ 167.68M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.9889
$ 1.9889$ 1.9889
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.03506312954269173
$ 0.03506312954269173$ 0.03506312954269173
Praegune hind:
$ 0.16768
$ 0.16768$ 0.16768

Across Protocol (ACX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Across Protocol (ACX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ACX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ACX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ACX tokeni tokenoomikat, avastage ACX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ACX

Kas olete huvitatud Across Protocol (ACX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ACX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Across Protocol (ACX) hinna ajalugu

ACX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

ACX – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ACX võiks suunduda? Meie ACX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.