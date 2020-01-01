Across Protocol (ACX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Across Protocol (ACX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Across Protocol (ACX) teave Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Ametlik veebisait: https://across.to/ Valge raamat: https://docs.across.to/v2/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Ostke ACX kohe!

Across Protocol (ACX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Across Protocol (ACX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 101.90M $ 101.90M $ 101.90M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 607.69M $ 607.69M $ 607.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 167.68M $ 167.68M $ 167.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Praegune hind: $ 0.16768 $ 0.16768 $ 0.16768 Lisateave Across Protocol (ACX) hinna kohta

Across Protocol (ACX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Across Protocol (ACX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ACX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ACX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ACX tokeni tokenoomikat, avastage ACX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ACX Kas olete huvitatud Across Protocol (ACX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ACX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ACX MEXC-ist osta!

Across Protocol (ACX) hinna ajalugu ACX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ACX hinna ajalugu kohe!

ACX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ACX võiks suunduda? Meie ACX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ACX tokeni hinna ennustust kohe!

