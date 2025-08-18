Rohkem infot ACX

Across Protocol hind(ACX)

$0.18125
-1.10%1D
Across Protocol (ACX) reaalajas hinnagraafik
Across Protocol (ACX) hinna teave (USD)

$ 0.1773
24 h madal
$ 0.18409
24 h kõrge

-0.34%

-1.09%

-2.14%

-2.14%

Across Protocol (ACX) reaalajas hind on $ 0.18125. Viimase 24 tunni jooksul ACX kaubeldud madalaim $ 0.1773 ja kõrgeim $ 0.18409 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.7394538371572816 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03506312954269173.

Lüliajalise tootluse osas on ACX muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel -2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Across Protocol (ACX) – turuteave

$ 110.09M
$ 356.60K
$ 181.25M
607.38M
1,000,000,000
1,000,000,000
60.73%

Across Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 110.09M $ 356.60K 24 tunnise kauplemismahuga. ACX ringlev varu on 607.38M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 181.25M.

Across Protocol (ACX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Across Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0020159-1.09%
30 päeva$ -0.00128-0.71%
60 päeva$ +0.02827+18.47%
90 päeva$ -0.04588-20.20%
Across Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris ACX muutuse $ -0.0020159 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Across Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00128 (-0.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Across Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACX $ +0.02827 (+18.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Across Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04588 (-20.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Across Protocol (ACX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Across Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Across Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ACX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Across Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Across Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Across Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Across Protocol (ACX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Across Protocol (ACX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Across Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Across Protocol hinna ennustust kohe!

Across Protocol (ACX) tokenoomika

Across Protocol (ACX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Across Protocol (ACX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Across Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Across Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ACX kohalike valuutade suhtes

Across Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Across Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Across Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Across Protocol kohta

Kui palju on Across Protocol (ACX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACX hind USD on 0.18125 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACX/USD hind?
Praegune hind ACX/USD on $ 0.18125. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Across Protocol turukapitalisatsioon?
ACX turukapitalisatsioon on $ 110.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACX ringlev varu?
ACX ringlev varu on 607.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACX (ATH) hind?
ACX saavutab ATH hinna summas 1.7394538371572816 USD.
Mis oli kõigi aegade ACX madalaim (ATL) hind?
ACX nägi ATL hinda summas 0.03506312954269173 USD.
Milline on ACX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACX kauplemismaht on $ 356.60K USD.
Kas ACX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACX hinna ennustust.
Across Protocol (ACX) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

