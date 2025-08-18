Across Protocol (ACX) reaalajas hind on $ 0.18125. Viimase 24 tunni jooksul ACX kaubeldud madalaim $ 0.1773 ja kõrgeim $ 0.18409 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.7394538371572816 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03506312954269173.
Lüliajalise tootluse osas on ACX muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -1.09% 24 tunni vältel -2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Across Protocol (ACX) – turuteave
No.354
$ 110.09M
$ 110.09M$ 110.09M
$ 356.60K
$ 356.60K$ 356.60K
$ 181.25M
$ 181.25M$ 181.25M
607.38M
607.38M 607.38M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
60.73%
ETH
Across Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 110.09M$ 356.60K 24 tunnise kauplemismahuga. ACX ringlev varu on 607.38M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 181.25M.
Across Protocol (ACX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Across Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0020159
-1.09%
30 päeva
$ -0.00128
-0.71%
60 päeva
$ +0.02827
+18.47%
90 päeva
$ -0.04588
-20.20%
Across Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris ACX muutuse $ -0.0020159 (-1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Across Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00128 (-0.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Across Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACX $ +0.02827 (+18.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Across Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04588 (-20.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Across Protocol (ACX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers.
It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.
Across Protocol hinna ennustus (USD)
Across Protocol (ACX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Across Protocol (ACX) ostujuhend
