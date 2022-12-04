ACX

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

NimiACX

KohtNo.405

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.94%

Ringlev varu609,331,874.2915804

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.6093%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.7394538371572816,2024-12-06

Madalaim hind0.03506312954269173,2022-12-04

Avalik plokiahelETH

