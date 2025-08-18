Rohkem infot ACS

Access Protocol logo

Access Protocol hind(ACS)

1 ACS/USD reaalajas hind:

-0.15%1D
USD
Access Protocol (ACS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:10:37 (UTC+8)

Access Protocol (ACS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.10%

-0.15%

-5.73%

-5.73%

Access Protocol (ACS) reaalajas hind on $ 0.0011278. Viimase 24 tunni jooksul ACS kaubeldud madalaim $ 0.0011072 ja kõrgeim $ 0.0011374 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01735325179575623 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001040604805783683.

Lüliajalise tootluse osas on ACS muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -5.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Access Protocol (ACS) – turuteave

No.599

SOL

Access Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 47.70M $ 59.03K 24 tunnise kauplemismahuga. ACS ringlev varu on 42.30B, mille koguvaru on 89126295764.19342. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Access Protocol (ACS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Access Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001696-0.15%
30 päeva$ -0.0001146-9.23%
60 päeva$ -0.0000427-3.65%
90 päeva$ -0.000276-19.67%
Access Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris ACS muutuse $ -0.000001696 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Access Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001146 (-9.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Access Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACS $ -0.0000427 (-3.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Access Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000276 (-19.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Access Protocol (ACS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Access Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Access Protocol (ACS)

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Access Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Access Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ACS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Access Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Access Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Access Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Access Protocol (ACS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Access Protocol (ACS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Access Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Access Protocol hinna ennustust kohe!

Access Protocol (ACS) tokenoomika

Access Protocol (ACS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Access Protocol (ACS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Access Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Access Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Access Protocol kohta

Kui palju on Access Protocol (ACS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACS hind USD on 0.0011278 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACS/USD hind?
Praegune hind ACS/USD on $ 0.0011278. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Access Protocol turukapitalisatsioon?
ACS turukapitalisatsioon on $ 47.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACS ringlev varu?
ACS ringlev varu on 42.30B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACS (ATH) hind?
ACS saavutab ATH hinna summas 0.01735325179575623 USD.
Mis oli kõigi aegade ACS madalaim (ATL) hind?
ACS nägi ATL hinda summas 0.001040604805783683 USD.
Milline on ACS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACS kauplemismaht on $ 59.03K USD.
Kas ACS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:10:37 (UTC+8)

Access Protocol (ACS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

