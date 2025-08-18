Newton (AB) reaalajas hind on $ 0.008899. Viimase 24 tunni jooksul AB kaubeldud madalaim $ 0.00828 ja kõrgeim $ 0.009014 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01729000494512941 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000021727235152132.
Lüliajalise tootluse osas on AB muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, +1.62% 24 tunni vältel +8.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Newton (AB) – turuteave
No.106
$ 649.09M
$ 121.25K
$ 879.43M
72.94B
98,823,661,261.46
98,823,661,261.46
73.80%
0.01%
2019-04-16 00:00:00
$ 0.0024
NEW
Newton praegune turukapitalisatsioon on $ 649.09M$ 121.25K 24 tunnise kauplemismahuga. AB ringlev varu on 72.94B, mille koguvaru on 98823661261.46. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 879.43M.
Newton (AB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Newton tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00014187
+1.62%
30 päeva
$ +0.000013
+0.14%
60 päeva
$ -0.006414
-41.89%
90 päeva
$ +0.001544
+20.99%
Newton Hinnamuutus täna
Täna registreeris AB muutuse $ +0.00014187 (+1.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Newton 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000013 (+0.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Newton 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AB $ -0.006414 (-41.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Newton 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001544 (+20.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Newton (AB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.
Newton hinna ennustus (USD)
