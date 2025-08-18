Rohkem infot AB

AB Hinnainfo

AB Valge raamat

AB Ametlik veebisait

AB Tokenoomika

AB Hinnaprognoos

AB Ajalugu

AB – ostujuhend

AB-usaldusraha valuutakonverter

AB Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Newton logo

Newton hind(AB)

1 AB/USD reaalajas hind:

$0.008899
$0.008899$0.008899
+1.62%1D
USD
Newton (AB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:31:22 (UTC+8)

Newton (AB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00828
$ 0.00828$ 0.00828
24 h madal
$ 0.009014
$ 0.009014$ 0.009014
24 h kõrge

$ 0.00828
$ 0.00828$ 0.00828

$ 0.009014
$ 0.009014$ 0.009014

$ 0.01729000494512941
$ 0.01729000494512941$ 0.01729000494512941

$ 0.000021727235152132
$ 0.000021727235152132$ 0.000021727235152132

-0.27%

+1.62%

+8.43%

+8.43%

Newton (AB) reaalajas hind on $ 0.008899. Viimase 24 tunni jooksul AB kaubeldud madalaim $ 0.00828 ja kõrgeim $ 0.009014 näitab aktiivset turu volatiivsust. ABkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01729000494512941 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000021727235152132.

Lüliajalise tootluse osas on AB muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, +1.62% 24 tunni vältel +8.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Newton (AB) – turuteave

No.106

$ 649.09M
$ 649.09M$ 649.09M

$ 121.25K
$ 121.25K$ 121.25K

$ 879.43M
$ 879.43M$ 879.43M

72.94B
72.94B 72.94B

98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46

98,823,661,261.46
98,823,661,261.46 98,823,661,261.46

73.80%

0.01%

2019-04-16 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

NEW

Newton praegune turukapitalisatsioon on $ 649.09M $ 121.25K 24 tunnise kauplemismahuga. AB ringlev varu on 72.94B, mille koguvaru on 98823661261.46. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 879.43M.

Newton (AB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Newton tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00014187+1.62%
30 päeva$ +0.000013+0.14%
60 päeva$ -0.006414-41.89%
90 päeva$ +0.001544+20.99%
Newton Hinnamuutus täna

Täna registreeris AB muutuse $ +0.00014187 (+1.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Newton 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000013 (+0.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Newton 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AB $ -0.006414 (-41.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Newton 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001544 (+20.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Newton (AB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Newton hinnaajaloo lehte.

Mis on Newton (AB)

Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.

Newton on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Newton investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Newton kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Newton ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Newton hinna ennustus (USD)

Kui palju on Newton (AB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Newton (AB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Newton nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Newton hinna ennustust kohe!

Newton (AB) tokenoomika

Newton (AB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Newton (AB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Newton osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Newton osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AB kohalike valuutade suhtes

1 Newton(AB)/VND
234.177185
1 Newton(AB)/AUD
A$0.01361547
1 Newton(AB)/GBP
0.00649627
1 Newton(AB)/EUR
0.00756415
1 Newton(AB)/USD
$0.008899
1 Newton(AB)/MYR
RM0.03746479
1 Newton(AB)/TRY
0.36352415
1 Newton(AB)/JPY
¥1.308153
1 Newton(AB)/ARS
ARS$11.52714167
1 Newton(AB)/RUB
0.70871636
1 Newton(AB)/INR
0.77875149
1 Newton(AB)/IDR
Rp143.53223797
1 Newton(AB)/KRW
12.35964312
1 Newton(AB)/PHP
0.50323845
1 Newton(AB)/EGP
￡E.0.42902079
1 Newton(AB)/BRL
R$0.0480546
1 Newton(AB)/CAD
C$0.01228062
1 Newton(AB)/BDT
1.08069456
1 Newton(AB)/NGN
13.64875226
1 Newton(AB)/UAH
0.36672779
1 Newton(AB)/VES
Bs1.201365
1 Newton(AB)/CLP
$8.578636
1 Newton(AB)/PKR
Rs2.52090872
1 Newton(AB)/KZT
4.81800759
1 Newton(AB)/THB
฿0.28797164
1 Newton(AB)/TWD
NT$0.26723697
1 Newton(AB)/AED
د.إ0.03265933
1 Newton(AB)/CHF
Fr0.0071192
1 Newton(AB)/HKD
HK$0.06959018
1 Newton(AB)/AMD
֏3.40173174
1 Newton(AB)/MAD
.د.م0.08000201
1 Newton(AB)/MXN
$0.16667827
1 Newton(AB)/PLN
0.03230337
1 Newton(AB)/RON
лв0.03844368
1 Newton(AB)/SEK
kr0.08489646
1 Newton(AB)/BGN
лв0.01486133
1 Newton(AB)/HUF
Ft3.00234462
1 Newton(AB)/CZK
0.18607809
1 Newton(AB)/KWD
د.ك0.002714195
1 Newton(AB)/ILS
0.02998963
1 Newton(AB)/NOK
kr0.09041384
1 Newton(AB)/NZD
$0.01495032

Newton ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Newton võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Newton ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Newton kohta

Kui palju on Newton (AB) tänapäeval väärt?
Reaalajas AB hind USD on 0.008899 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AB/USD hind?
Praegune hind AB/USD on $ 0.008899. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Newton turukapitalisatsioon?
AB turukapitalisatsioon on $ 649.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AB ringlev varu?
AB ringlev varu on 72.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AB (ATH) hind?
AB saavutab ATH hinna summas 0.01729000494512941 USD.
Mis oli kõigi aegade AB madalaim (ATL) hind?
AB nägi ATL hinda summas 0.000021727235152132 USD.
Milline on AB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AB kauplemismaht on $ 121.25K USD.
Kas AB sel aastal kõrgemale ka suundub?
AB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:31:22 (UTC+8)

Newton (AB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AB/USD kalkulaator

Summa

AB
AB
USD
USD

1 AB = 0.008899 USD

Kauplemine: AB

ABUSDT
$0.008899
$0.008899$0.008899
+1.62%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu