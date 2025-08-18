Rohkem infot AAVE

AaveToken logo

AaveToken hind(AAVE)

1 AAVE/USD reaalajas hind:

$306.18
$306.18
-1.33%1D
USD
AaveToken (AAVE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:01:08 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 292.73
$ 292.73
24 h madal
$ 315.63
$ 315.63
24 h kõrge

$ 292.73
$ 292.73

$ 315.63
$ 315.63

$ 666.86497857
$ 666.86497857

$ 0
$ 0

-1.44%

-1.32%

-0.17%

-0.17%

AaveToken (AAVE) reaalajas hind on $ 306.03. Viimase 24 tunni jooksul AAVE kaubeldud madalaim $ 292.73 ja kõrgeim $ 315.63 näitab aktiivset turu volatiivsust. AAVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 666.86497857 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AAVE muutunud -1.44% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AaveToken (AAVE) – turuteave

No.32

$ 4.66B
$ 4.66B

$ 3.94M
$ 3.94M

$ 4.90B
$ 4.90B

15.21M
15.21M

16,000,000
16,000,000

0.11%

ETH

AaveToken praegune turukapitalisatsioon on $ 4.66B $ 3.94M 24 tunnise kauplemismahuga. AAVE ringlev varu on 15.21M, mille koguvaru on 16000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

AaveToken (AAVE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AaveToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -4.1271-1.32%
30 päeva$ -16.04-4.99%
60 päeva$ +48.43+18.80%
90 päeva$ +65.62+27.29%
AaveToken Hinnamuutus täna

Täna registreeris AAVE muutuse $ -4.1271 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AaveToken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -16.04 (-4.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AaveToken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AAVE $ +48.43 (+18.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AaveToken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +65.62 (+27.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AaveToken (AAVE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AaveToken hinnaajaloo lehte.

Mis on AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

AaveToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AaveToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AAVE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AaveToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AaveToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AaveToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on AaveToken (AAVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AaveToken (AAVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AaveToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AaveToken hinna ennustust kohe!

AaveToken (AAVE) tokenoomika

AaveToken (AAVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AAVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AaveToken (AAVE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AaveToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AaveToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AAVE kohalike valuutade suhtes

1 AaveToken(AAVE)/VND
8,053,179.45
1 AaveToken(AAVE)/AUD
A$465.1656
1 AaveToken(AAVE)/GBP
223.4019
1 AaveToken(AAVE)/EUR
260.1255
1 AaveToken(AAVE)/USD
$306.03
1 AaveToken(AAVE)/MYR
RM1,288.3863
1 AaveToken(AAVE)/TRY
12,482.9637
1 AaveToken(AAVE)/JPY
¥44,986.41
1 AaveToken(AAVE)/ARS
ARS$396,923.9703
1 AaveToken(AAVE)/RUB
24,393.6513
1 AaveToken(AAVE)/INR
26,780.6853
1 AaveToken(AAVE)/IDR
Rp4,935,967.0509
1 AaveToken(AAVE)/KRW
425,038.9464
1 AaveToken(AAVE)/PHP
17,305.9965
1 AaveToken(AAVE)/EGP
￡E.14,769.0078
1 AaveToken(AAVE)/BRL
R$1,652.562
1 AaveToken(AAVE)/CAD
C$422.3214
1 AaveToken(AAVE)/BDT
37,164.2832
1 AaveToken(AAVE)/NGN
469,370.4522
1 AaveToken(AAVE)/UAH
12,611.4963
1 AaveToken(AAVE)/VES
Bs41,314.05
1 AaveToken(AAVE)/CLP
$295,012.92
1 AaveToken(AAVE)/PKR
Rs86,692.1784
1 AaveToken(AAVE)/KZT
165,687.7023
1 AaveToken(AAVE)/THB
฿9,912.3117
1 AaveToken(AAVE)/TWD
NT$9,190.0809
1 AaveToken(AAVE)/AED
د.إ1,123.1301
1 AaveToken(AAVE)/CHF
Fr244.824
1 AaveToken(AAVE)/HKD
HK$2,393.1546
1 AaveToken(AAVE)/AMD
֏116,983.0278
1 AaveToken(AAVE)/MAD
.د.م2,751.2097
1 AaveToken(AAVE)/MXN
$5,774.7861
1 AaveToken(AAVE)/PLN
1,113.9492
1 AaveToken(AAVE)/RON
лв1,322.0496
1 AaveToken(AAVE)/SEK
kr2,922.5865
1 AaveToken(AAVE)/BGN
лв511.0701
1 AaveToken(AAVE)/HUF
Ft103,315.728
1 AaveToken(AAVE)/CZK
6,396.027
1 AaveToken(AAVE)/KWD
د.ك93.33915
1 AaveToken(AAVE)/ILS
1,031.3211
1 AaveToken(AAVE)/NOK
kr3,118.4457
1 AaveToken(AAVE)/NZD
$514.1304

AaveToken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AaveToken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AaveToken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AaveToken kohta

Kui palju on AaveToken (AAVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas AAVE hind USD on 306.03 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AAVE/USD hind?
Praegune hind AAVE/USD on $ 306.03. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AaveToken turukapitalisatsioon?
AAVE turukapitalisatsioon on $ 4.66B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AAVE ringlev varu?
AAVE ringlev varu on 15.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AAVE (ATH) hind?
AAVE saavutab ATH hinna summas 666.86497857 USD.
Mis oli kõigi aegade AAVE madalaim (ATL) hind?
AAVE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AAVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AAVE kauplemismaht on $ 3.94M USD.
Kas AAVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
AAVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AAVE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:01:08 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$306.18
$306.747
