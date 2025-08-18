AaveToken (AAVE) reaalajas hind on $ 306.03. Viimase 24 tunni jooksul AAVE kaubeldud madalaim $ 292.73 ja kõrgeim $ 315.63 näitab aktiivset turu volatiivsust. AAVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 666.86497857 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on AAVE muutunud -1.44% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AaveToken (AAVE) – turuteave
No.32
$ 4.66B
$ 4.66B
$ 3.94M
$ 3.94M
$ 4.90B
$ 4.90B
15.21M
15.21M
16,000,000
16,000,000
0.11%
ETH
AaveToken praegune turukapitalisatsioon on $ 4.66B$ 3.94M 24 tunnise kauplemismahuga. AAVE ringlev varu on 15.21M, mille koguvaru on 16000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
AaveToken (AAVE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AaveToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -4.1271
-1.32%
30 päeva
$ -16.04
-4.99%
60 päeva
$ +48.43
+18.80%
90 päeva
$ +65.62
+27.29%
AaveToken Hinnamuutus täna
Täna registreeris AAVE muutuse $ -4.1271 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AaveToken 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -16.04 (-4.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AaveToken 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AAVE $ +48.43 (+18.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AaveToken 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +65.62 (+27.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.
AaveToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AaveToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AAVE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AaveToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AaveToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
