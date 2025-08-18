Mis on 2077 CODE (2077)

2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 2077 CODE (2077) allikas Ametlik veebisait

2077 CODE hinna ennustus (USD)

Kui palju on 2077 CODE (2077) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 2077 CODE (2077) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 2077 CODE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 2077 CODE hinna ennustust kohe!

2077 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

2077 CODE (2077) tokenoomika

2077 CODE (2077) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 2077 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 2077 CODE (2077) kohta Kui palju on 2077 CODE (2077) tänapäeval väärt? Reaalajas 2077 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 2077/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 2077/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 2077 CODE turukapitalisatsioon? 2077 turukapitalisatsioon on $ 37.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 2077 ringlev varu? 2077 ringlev varu on 636.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 2077 (ATH) hind? 2077 saavutab ATH hinna summas 0.0074243 USD . Mis oli kõigi aegade 2077 madalaim (ATL) hind? 2077 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on 2077 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 2077 kauplemismaht on -- USD . Kas 2077 sel aastal kõrgemale ka suundub? 2077 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 2077 hinna ennustust

2077 CODE (2077) Olulised valdkonna uudised