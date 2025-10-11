Información del precio (USD) de ZTX (ZTX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00103316 $ 0.00103316 $ 0.00103316 24H Mín $ 0.00142694 $ 0.00142694 $ 0.00142694 24H Máx 24H Mín $ 0.00103316$ 0.00103316 $ 0.00103316 24H Máx $ 0.00142694$ 0.00142694 $ 0.00142694 Máximo Histórico $ 0.03870653$ 0.03870653 $ 0.03870653 Precio más bajo $ 0.00103316$ 0.00103316 $ 0.00103316 Cambio de Precio (1H) +1.88% Cambio de Precio (1D) -22.31% Cambio de Precio (7D) -27.56% Cambio de Precio (7D) -27.56%

El precio en tiempo real de ZTX (ZTX) es de $0.00106571. Durante las últimas 24 horas, ZTX se ha operado entre un mínimo de $ 0.00103316 y un máximo de $ 0.00142694, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ZTX es de $ 0.03870653, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00103316.

En términos de rendimiento a corto plazo, ZTX ha cambiado en un +1.88% en la última hora, -22.31% en 24 horas y -27.56% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de ZTX (ZTX)

Cap de mercado $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.66M$ 10.66M $ 10.66M Suministro de Circulación 4.20B 4.20B 4.20B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZTX es de $ 4.48M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZTX es de 4.20B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.66M.