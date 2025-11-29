Precio de YUUKI hoy

El precio actual de YUUKI (YUUKI) hoy es $ 0.00142305, con una variación del 1.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YUUKI a USD es $ 0.00142305 por YUUKI.

YUUKI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,884, con un suministro circulante de 21.00M YUUKI. Durante las últimas 24 horas, YUUKI cotiza entre $ 0.00142128 (bajo) y $ 0.00145832 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03770389, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00128513.

En el corto plazo, YUUKI experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +8.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de YUUKI (YUUKI)

Cap de mercado $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de YUUKI es de $ 29.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YUUKI es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.88K.