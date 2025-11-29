Precio de Yield Optimizer EUR hoy

El precio actual de Yield Optimizer EUR (YOEUR) hoy es $ 1.17, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YOEUR a USD es $ 1.17 por YOEUR.

Yield Optimizer EUR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 101,053, con un suministro circulante de 86.07K YOEUR. Durante las últimas 24 horas, YOEUR cotiza entre $ 1.17 (bajo) y $ 1.18 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.19, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.15.

En el corto plazo, YOEUR experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +0.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Cap de mercado $ 101.05K$ 101.05K $ 101.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 101.05K$ 101.05K $ 101.05K Suministro de Circulación 86.07K 86.07K 86.07K Suministro total 86,071.0 86,071.0 86,071.0

La capitalización de mercado actual de Yield Optimizer EUR es de $ 101.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YOEUR es de 86.07K, con un suministro total de 86071.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 101.05K.