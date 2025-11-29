Precio de YAPE hoy

El precio actual de YAPE (YAPE) hoy es $ 0.00382364, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YAPE a USD es $ 0.00382364 por YAPE.

YAPE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 71,814, con un suministro circulante de 18.85M YAPE. Durante las últimas 24 horas, YAPE cotiza entre $ 0.00378405 (bajo) y $ 0.00384551 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.087726, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00342319.

En el corto plazo, YAPE experimentó un cambio de +0.38% en la última hora y de +9.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de YAPE (YAPE)

Cap de mercado $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Suministro de Circulación 18.85M 18.85M 18.85M Suministro total 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

La capitalización de mercado actual de YAPE es de $ 71.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YAPE es de 18.85M, con un suministro total de 18845271.61203556. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 71.81K.