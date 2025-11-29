Precio de XVGSON hoy

El precio actual de XVGSON (XVGSON) hoy es $ 0.00000197, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XVGSON a USD es $ 0.00000197 por XVGSON.

XVGSON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,652.09, con un suministro circulante de 10.00B XVGSON. Durante las últimas 24 horas, XVGSON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000479, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000192.

En el corto plazo, XVGSON experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de XVGSON (XVGSON)

Cap de mercado $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

