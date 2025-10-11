Información del precio (USD) de Xpanse (HZN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00171406 $ 0.00171406 $ 0.00171406 24H Mín $ 0.00232432 $ 0.00232432 $ 0.00232432 24H Máx 24H Mín $ 0.00171406$ 0.00171406 $ 0.00171406 24H Máx $ 0.00232432$ 0.00232432 $ 0.00232432 Máximo Histórico $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Precio más bajo $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Cambio de Precio (1H) +1.44% Cambio de Precio (1D) -10.35% Cambio de Precio (7D) -2.72% Cambio de Precio (7D) -2.72%

El precio en tiempo real de Xpanse (HZN) es de $0.00207055. Durante las últimas 24 horas, HZN se ha operado entre un mínimo de $ 0.00171406 y un máximo de $ 0.00232432, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HZN es de $ 1.62, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00168822.

En términos de rendimiento a corto plazo, HZN ha cambiado en un +1.44% en la última hora, -10.35% en 24 horas y -2.72% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Xpanse (HZN)

Cap de mercado $ 391.46K$ 391.46K $ 391.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 534.16K$ 534.16K $ 534.16K Suministro de Circulación 189.55M 189.55M 189.55M Suministro total 258,646,136.4738498 258,646,136.4738498 258,646,136.4738498

La capitalización de mercado actual de Xpanse es de $ 391.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HZN es de 189.55M, con un suministro total de 258646136.4738498. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 534.16K.