Precio de XONA AGENT hoy

El precio actual de XONA AGENT (XONA) hoy es $ 0, con una variación del 8.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XONA a USD es $ 0 por XONA.

XONA AGENT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 314,158, con un suministro circulante de 965.67M XONA. Durante las últimas 24 horas, XONA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00155977, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XONA experimentó un cambio de -7.52% en la última hora y de +23.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.67K.

Información del mercado de XONA AGENT (XONA)

Cap de mercado $ 314.16K$ 314.16K $ 314.16K Volumen (24H) $ 1.67K$ 1.67K $ 1.67K Cap. de mercado totalmente diluida $ 325.22K$ 325.22K $ 325.22K Suministro de Circulación 965.67M 965.67M 965.67M Suministro total 999,666,562.743506 999,666,562.743506 999,666,562.743506

La capitalización de mercado actual de XONA AGENT es de $ 314.16K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.67K. El suministro circulante de XONA es de 965.67M, con un suministro total de 999666562.743506. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 325.22K.