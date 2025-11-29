Precio de XEND IT hoy

El precio actual de XEND IT (XEND) hoy es --, con una variación del 0.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XEND a USD es -- por XEND.

XEND IT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,738.55, con un suministro circulante de 1000.00M XEND. Durante las últimas 24 horas, XEND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XEND experimentó un cambio de +0.82% en la última hora y de +18.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de XEND IT (XEND)

Cap de mercado $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,609.924682 999,999,609.924682 999,999,609.924682

La capitalización de mercado actual de XEND IT es de $ 16.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XEND es de 1000.00M, con un suministro total de 999999609.924682. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.74K.