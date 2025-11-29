Precio de WURK hoy

El precio actual de WURK (WURK) hoy es --, con una variación del 2.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WURK a USD es -- por WURK.

WURK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 458,540, con un suministro circulante de 999.83M WURK. Durante las últimas 24 horas, WURK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00414195, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WURK experimentó un cambio de -1.04% en la última hora y de -14.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WURK (WURK)

Cap de mercado $ 458.54K$ 458.54K $ 458.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 458.54K$ 458.54K $ 458.54K Suministro de Circulación 999.83M 999.83M 999.83M Suministro total 999,826,640.013113 999,826,640.013113 999,826,640.013113

