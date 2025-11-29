Precio de Wrapped BESC hoy

El precio actual de Wrapped BESC (WBESC) hoy es $ 2.03, con una variación del 3.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WBESC a USD es $ 2.03 por WBESC.

Wrapped BESC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,494,199, con un suministro circulante de 736.36K WBESC. Durante las últimas 24 horas, WBESC cotiza entre $ 2.03 (bajo) y $ 2.17 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.37, mientras que el mínimo histórico fue $ 2.03.

En el corto plazo, WBESC experimentó un cambio de -1.18% en la última hora y de -10.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped BESC (WBESC)

Cap de mercado $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Suministro de Circulación 736.36K 736.36K 736.36K Suministro total 736,355.3768763632 736,355.3768763632 736,355.3768763632

La capitalización de mercado actual de Wrapped BESC es de $ 1.49M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WBESC es de 736.36K, con un suministro total de 736355.3768763632. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.49M.