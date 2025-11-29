Precio de WOLFI hoy

El precio actual de WOLFI (WOLFI) hoy es --, con una variación del 7.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOLFI a USD es -- por WOLFI.

WOLFI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 388,798, con un suministro circulante de 10.00B WOLFI. Durante las últimas 24 horas, WOLFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00191356, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WOLFI experimentó un cambio de -0.48% en la última hora y de +15.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WOLFI (WOLFI)

Cap de mercado $ 388.80K$ 388.80K $ 388.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 388.80K$ 388.80K $ 388.80K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de WOLFI es de $ 388.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WOLFI es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 388.80K.