Información del precio (USD) de WachAI (WACH)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0.00156571 $ 0.00156571 $ 0.00156571 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0.00156571$ 0.00156571 $ 0.00156571 Máximo Histórico $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.29% Cambio de Precio (1D) -31.68% Cambio de Precio (7D) -50.59% Cambio de Precio (7D) -50.59%

El precio en tiempo real de WachAI (WACH) es de --. Durante las últimas 24 horas, WACH se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0.00156571, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WACH es de $ 0.0086231, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, WACH ha cambiado en un +1.29% en la última hora, -31.68% en 24 horas y -50.59% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de WachAI (WACH)

Cap de mercado $ 502.43K$ 502.43K $ 502.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 976.41K$ 976.41K $ 976.41K Suministro de Circulación 514.57M 514.57M 514.57M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de WachAI es de $ 502.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WACH es de 514.57M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 976.41K.