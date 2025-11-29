Precio de Vouch hoy

El precio actual de Vouch (VOUCH) hoy es --, con una variación del 0.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VOUCH a USD es -- por VOUCH.

Vouch actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,034,402, con un suministro circulante de 97.39B VOUCH. Durante las últimas 24 horas, VOUCH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VOUCH experimentó un cambio de -0.48% en la última hora y de +0.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vouch (VOUCH)

Cap de mercado $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Suministro de Circulación 97.39B 97.39B 97.39B Suministro total 97,386,751,705.57352 97,386,751,705.57352 97,386,751,705.57352

