Precio de VitaStem hoy

El precio actual de VitaStem (VITASTEM) hoy es $ 0.116999, con una variación del 1.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VITASTEM a USD es $ 0.116999 por VITASTEM.

VitaStem actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 374,667, con un suministro circulante de 3.19M VITASTEM. Durante las últimas 24 horas, VITASTEM cotiza entre $ 0.114781 (bajo) y $ 0.122102 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.5982, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.106734.

En el corto plazo, VITASTEM experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de +3.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VitaStem (VITASTEM)

Cap de mercado $ 374.67K$ 374.67K $ 374.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Suministro de Circulación 3.19M 3.19M 3.19M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de VitaStem es de $ 374.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VITASTEM es de 3.19M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.17M.