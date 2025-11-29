Precio de Visionaire hoy

El precio actual de Visionaire (VISIONAIRE) hoy es $ 0.00002302, con una variación del 12.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VISIONAIRE a USD es $ 0.00002302 por VISIONAIRE.

Visionaire actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,223.8, con un suministro circulante de 704.81M VISIONAIRE. Durante las últimas 24 horas, VISIONAIRE cotiza entre $ 0.00002292 (bajo) y $ 0.00002667 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00007015, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002292.

En el corto plazo, VISIONAIRE experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de -19.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Visionaire (VISIONAIRE)

Cap de mercado $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.99K$ 22.99K $ 22.99K Suministro de Circulación 704.81M 704.81M 704.81M Suministro total 998,720,042.583398 998,720,042.583398 998,720,042.583398

La capitalización de mercado actual de Visionaire es de $ 16.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VISIONAIRE es de 704.81M, con un suministro total de 998720042.583398. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.99K.