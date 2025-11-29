Precio de Valyr hoy

El precio actual de Valyr (VALYR) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VALYR a USD es -- por VALYR.

Valyr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,858.81, con un suministro circulante de 850.00M VALYR. Durante las últimas 24 horas, VALYR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02134732, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VALYR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Valyr (VALYR)

Cap de mercado $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K Suministro de Circulación 850.00M 850.00M 850.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Valyr es de $ 14.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VALYR es de 850.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.48K.