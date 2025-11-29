Precio de V2EX hoy

El precio actual de V2EX (V2EX) hoy es $ 0.00263828, con una variación del 3.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de V2EX a USD es $ 0.00263828 por V2EX.

V2EX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,638,408, con un suministro circulante de 1000.00M V2EX. Durante las últimas 24 horas, V2EX cotiza entre $ 0.00258007 (bajo) y $ 0.00281681 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01572952, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00252121.

En el corto plazo, V2EX experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +1.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de V2EX (V2EX)

Cap de mercado $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,227.461715 999,999,227.461715 999,999,227.461715

La capitalización de mercado actual de V2EX es de $ 2.64M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de V2EX es de 1000.00M, con un suministro total de 999999227.461715. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.64M.