Precio de USDu hoy

El precio actual de USDu (USDU) hoy es $ 0.999595, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDU a USD es $ 0.999595 por USDU.

USDu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,081,618, con un suministro circulante de 26.09M USDU. Durante las últimas 24 horas, USDU cotiza entre $ 0.999532 (bajo) y $ 1.002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.018, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.987204.

En el corto plazo, USDU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de USDu (USDU)

Cap de mercado $ 26.08M$ 26.08M $ 26.08M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.08M$ 26.08M $ 26.08M Suministro de Circulación 26.09M 26.09M 26.09M Suministro total 26,092,185.124466 26,092,185.124466 26,092,185.124466

La capitalización de mercado actual de USDu es de $ 26.08M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USDU es de 26.09M, con un suministro total de 26092185.124466. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.08M.