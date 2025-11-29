Precio de Unchained hoy

El precio actual de Unchained (UNCHAINED) hoy es --, con una variación del 4.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNCHAINED a USD es -- por UNCHAINED.

Unchained actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,551, con un suministro circulante de 999.91M UNCHAINED. Durante las últimas 24 horas, UNCHAINED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UNCHAINED experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de -25.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Unchained (UNCHAINED)

Cap de mercado $ 22.55K$ 22.55K $ 22.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.55K$ 22.55K $ 22.55K Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

