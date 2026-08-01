Precio de TRUST AI hoy

El precio actual de TRUST AI (TRT) hoy es $ 0.00821934, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRT a USD es $ 0.00821934 por TRT.

TRUST AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,233, con un suministro circulante de 3.80M TRT. Durante las últimas 24 horas, TRT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 11.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00549519.

En el corto plazo, TRT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 74.05.

Información del mercado de TRUST AI (TRT)

Cap de mercado $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K Volumen (24H) $ 74.05$ 74.05 $ 74.05 Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K Suministro de Circulación 3.80M 3.80M 3.80M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TRUST AI es de $ 31.23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 74.05. El suministro circulante de TRT es de 3.80M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.61K.