Precio de Triceps hoy

El precio actual de Triceps (TRIX) hoy es --, con una variación del 17.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRIX a USD es -- por TRIX.

Triceps actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,401.26, con un suministro circulante de 100.00B TRIX. Durante las últimas 24 horas, TRIX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000149, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRIX experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de -48.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Triceps (TRIX)

Cap de mercado $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Triceps es de $ 5.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRIX es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.40K.