Precio de TRADESMAN hoy

El precio actual de TRADESMAN (TRADIE) hoy es --, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRADIE a USD es -- por TRADIE.

TRADESMAN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 276,031, con un suministro circulante de 1.10B TRADIE. Durante las últimas 24 horas, TRADIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRADIE experimentó un cambio de +0.34% en la última hora y de +57.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TRADESMAN (TRADIE)

Cap de mercado $ 276.03K$ 276.03K $ 276.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 276.03K$ 276.03K $ 276.03K Suministro de Circulación 1.10B 1.10B 1.10B Suministro total 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

