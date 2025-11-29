Precio de Touch Grass hoy

El precio actual de Touch Grass (TOUCHGRASS) hoy es --, con una variación del 2.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOUCHGRASS a USD es -- por TOUCHGRASS.

Touch Grass actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 90,797, con un suministro circulante de 986.48M TOUCHGRASS. Durante las últimas 24 horas, TOUCHGRASS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TOUCHGRASS experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +3.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Touch Grass (TOUCHGRASS)

Cap de mercado $ 90.80K$ 90.80K $ 90.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 90.80K$ 90.80K $ 90.80K Suministro de Circulación 986.48M 986.48M 986.48M Suministro total 986,481,633.435949 986,481,633.435949 986,481,633.435949

La capitalización de mercado actual de Touch Grass es de $ 90.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TOUCHGRASS es de 986.48M, con un suministro total de 986481633.435949. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 90.80K.